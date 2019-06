L’imperiese Edis Bortolossi medaglia d’argento al campionato italiano 3D

Imperia. Il 21, 22 e 23 giugno si è svolto a Finale Ligure il Campionato Italiano 3D, una specialità del tiro con l’arco

che prevede l’utilizzo di sagome di animali come bersagli sistemate lungo un percorso nel bosco.Questa specialità rende il tiro più complesso in quanto il punto di massimo punteggio può essere sistemato in zone più difficilmente raggiugibili e che mettono alla prova la maestria e l’esperienza dell’arciere.

La Compagnia Arcieri Imperiesi è stata rappresentata da 7 atleti che si sono qualificati nella ranking list attraverso la partecipazione a diverse competizioni nei mesi precedenti: Anfosso Alberto, Antonucci Sandro, Bortolossi Edis, Di Maio Giulia, anche lei qualificatasi agli scontri, Ferri Guido, Volponi Simona e Zunino Mirko. Sabato 22, successivamente alla gara si sono svolti gli scontri per l’accesso alle semifinali e finali di domenica 23 peri quali si sono qualificati gli atleti Edis Bortolossi categoria longbow SM e Giulia Di Maio categoria arco nudo Senior Femminile.

L’atleta Giulia Di Maio si è aggiudicata il decimo posto mentre l’arciere Edis Bortolossi, ha conquistato la semifinale e ha disputato la finale con Faletti Giuliano degli Arcieri delle Alpi, nonché atleta della squadra nazionale. Dopo un serrato testa a testa Bortolossi si è aggiudicato l’argento. Sul posto si è radunato un gruppo di tifosi arcieri imperiesi per sostenere il loro compagno e allenatore in questa difficile impresa e proseguire con festeggiamenti. Ma non finisce qui. I prossimi due fine settimana saranno impegnativi per gli arcieri del Sn Camillo. Sono stati, infatti, convocati per la squadra regionale 6 atleti per la Coppa delle Regioni a Cagliari del 28, 29, 30 giugno e se ne sono qualificati 2 per la fase nazionale del trofeo Pinocchio a Venaria il 6 e 7 luglio.