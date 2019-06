L’imperiese Davide Re batte il record italiano dei 400 metri a Ginevra

Imperia. Davide Re a Ginevra corre in 45’’01 migliorando di undici centesimi il primato nazionale che dal 2016 apparteneva a Matteo Galvan. L’imperiese, cresciuto nell’Us Maurina Olio Carli, ha battuto così il record italiano dei 400 metri sulla pista svizzera.

Il record italiano fu detenuto in passato da grandi nomi dell’atletica italiana come Mario Lanzi, Sergio Ottolina, Marcello Fiasconaro, Mauro Zuliani e Andrea Barberi. Con questo incredibile risultato l’imperiese delle Fiamme Gialle ha centrato lo standard di qualificazione per i Mondiali di Doha e ha consolidato il primo posto nelle liste europee dell’anno.