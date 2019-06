L’imperiese Alisha Griffanti, incoronata Miss “Ciao Darwin 8″ su Canale 5

Imperia. L’imperiese Alisha Griffanti, in arte “La Diva del Tubo“, nella puntata di ieri sera della trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5 è stata incoronata “Miss Ciao Darwin 8“.

L’elezione è avvenuta attraverso una gara di “mi piace” sui social.

«Sono venuta qui per vincere e ho vinto, perché la Diva del Tubo vince sempre» ha dichiarato la Griffanti al momento della proclamazione ringraziando i suo sostenitori, definiti “divette e divetti”, che in due ore le hanno dedicato 20mila like su Instagram permettendole di sbaragliare la concorrenza.

Alisha Griffanti originaria del milanese è cresciuta a Imperia dove ritorna spesso e oggi vive a Cuneo.

Durante la puntata alla quale aveva partecipato nel corso della stagione aveva presentato la sua “specialità”: prendere a calci nei “gioielli di famiglia” gli uomini disposti, a suo dire, a pagare anche 20mila euro per questo servizio.

Questa particolarità le è valsa molte apparizioni nelle trasmissioni televisive.