Liguria nella morsa dell’alta pressione, ancora temperature sopra la norma

Genova. Alta pressione in graduale invecchiamento, ma sempre al comando della scena mediterranea. Temperature in lieve stemperamento, ma ancora abbondantemente al di sopra della norma, in un contesto piuttosto afoso. È questa la situazione meteo secondo Limet, il centro meteo ligure che mantiene l’avviso di disagio per caldo anche per i prossimi giorni. Previsioni dei prossimi giorni:

Domenica 30 giugno

Ancora caldo intenso sulla nostra regione. Disagio fisiologico per afa piuttosto marcata sulle zone costiere centro-levantine. Evitate di esporsi al sole durante le ore più calde della giornata e bere molta acqua. La giornata esordirà sotto cieli in prevalenza sereni, qualche nube medio-bassa potrà interessare i versanti padani centro-occidentali, in rapido dissolvimento in mattinata. Nel pomeriggio attività cumuliforme sul settore alpino alle spalle dell’imperiese e sul comparto appenninico trebbio-avetano, con la possibilità di qualche debole piovasco o rovescio. Tempo nuovamente sereno ovunque in serata. Venti deboli da nord sul medio ed estremo ponente, da sud-est sul centro-levante. Mari generalmente quasi calmi. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione.

Lunedì 1 luglio

Permane il caldo intenso sulla nostra regione. Afa marcata lungo le coste. Giornata di bel tempo ovunque. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, ove potrà manifestarsi qualche breve ed isolato piovasco o rovescio. Venti in prevalenza deboli, dai quadranti meridionali. Locali rinforzi nelle ore centrali sui versanti padani. Mari quasi calmi o poco mossi. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Tendenza per martedì 2 luglio

Temperature ancora elevante e disagio fisiologico marcato per caldo afoso lungo le coste. Giornate che esordirà sotto cieli per lo più sereni. Nelle ore centrali possibili manifestazioni instabili sui rilievi, in parziale trasferimento verso le adiacenti balconate costiere. Venti in prevalenza deboli, dai quadranti meridionali. Mari poco mossi. Temperature in lieve calo, più avvertibile in quota.