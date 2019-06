Bordighera. Come attraversare la strada in sicurezza, stando attenti che dietro l’auto o la corriera che si è fermata nei pressi delle strisce pedonali, non arrivi uno scooter. Rispettare la segnaletica stradale, ricordando che ci sono regole sia per i pedoni che per chi va in bici, oltre che per le auto e le moto. Sono alcuni degli insegnamenti che gli agenti di polizia locale hanno impartito oggi agli alunni di tutte le classi quinte delle scuole primarie di Bordighera, che dopo lezioni in classe, sempre con i vigili come docenti, si sono cimentati stamani in un percorso all’esterno.

Partiti dal cortile delle scuole di via Pelloux, i giovani studenti hanno raggiunto piazza della stazione ferroviaria, guidati dai loro insegnanti e degli agenti. Durante il percorso, i ragazzini sono stati interrogati sui diversi segnali stradali incontrati. Un tema molto importante, quello dell’educazione stradale, visto i continui e spesso gravi incidenti che avvengono nel ponente ligure e non solo.

Altrettanto importante, anche il tema legato all’educazione ambientale: in questo caso gli alunni hanno avuto come insegnante un operatore ecologico della Docks Lanterna, la ditta che gestisce l’igiene urbana in città, che ha spiegato loro l’importanza di differenziare i rifiuti, mostrando con esempi pratici, dove gettare plastica, carta, alluminio e via dicendo.