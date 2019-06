Sanremo. Manca solo l’ufficialità, ma l’ex portiere della Sanremese, Marco Manis, è ad un passo ad essere eletto il miglior portiere di Serie D. Il numero uno sardo sarebbe già stato contattato dalla LND per ritirare il premio, ma le votazioni online si chiudono domani e quindi non c’è una certezza matematica.

Classe ‘83, l’ex giocatore dell’Argentina e biancoazzurro nell’ultima stagione avrebbe superato altri 4 estremi difensori: Federico Agliardi del Cesena, Davide Marfella del Bari, Alessandro Tonti del Como, Alessandro Lorello dell’Este aggiudicandosi il titolo di “miglior portiere della serie D 2018/2019″ nel “D Club”, tramite lo speciale voting che ogni anno premia le stelle della massima serie dilettantistica.

Il premio è un’idea di Lega Nazionale Dilettanti in collaborazione con Tuttosport e Corriere dello Sport per permettere ai tifosi di esprimere la propria opinione. Un bel risultato, se si calcola che in quarta serie nazionale ci sono nove gironi con più di 160 squadre e, calcolando le riserve, il doppio dei numeri uno.

Una volta chiuso il contest online, i voti degli utenti sono stati sommati a quelli espressi dalla giuria del “D Club” composta dai giornalisti Biagio Angrisani del Corriere dello Sport, Guido Ferraro di Tuttosport, Tiziano De Patre Tecnico della Rappresentativa Serie D Under 19 e Mariateresa Montaguti consigliere del Dipartimento Interregionale.

Nell’individuazione finale dei vincitori, le preferenze raccolte online hanno rappresentato il 50%, mentre l’altro 50% è stato assegnato da quelle della giuria. La premiazione si terrà venerdì 14 giugno a Viareggio.