Sanremo. A Ludwigsburg (Stoccarda) è stato siglato l’accordo quinquennale tra l’organizzazione di “SanremoJunior” e l’associazione “Amo l‘Italia”, per la selezione nazionale del concorso canoro per giovanissimi tra i 6 ed i 15 anni, riservata a partecipanti di nazionalità o di cittadinanza tedesca.

La Germania si va ad aggiungere alla rete di nazioni dove si selezionano annualmente i partecipanti a “SanremoJunior” e decretano il prescelto che le rappresenterà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo alla finale mondiale. L’ultima edizione dello scorso 1° maggio ha registrato il record di partecipazione con ben 22 nazioni provenienti da 5 continenti. L’accordo è stato firmato dal fondatore e presidente di “SanremoJunior” – Cav. Uff. Paolo Alberti – e dal presidente di “Amo l’Italia” – Dottor Pasquale Immobile – presenti anche il direttore artistico, Franco Potenza, ed il responsabile delle relazioni esterne ed addetto stampa, Stefano Caporale.

“Questo accordo ci rende particolarmente fieri – ha dichiarato Alberti - perché da sempre Sanremo ha avuto con la Germania un rapporto privilegiato per la nostra esportazione dei fiori in questo Paese e per incoming di turisti tedeschi nella nostra città. Aver trovato un’Associazione come “Amo l’Italia” che porterà ancor più il nome di Sanremo nelle scuole di musica e canto in Germania, rafforzando ancor più il legame culturale tra i due Paesi, è un motivo di grande soddisfazione. La partecipazione dall’edizione 2020 alla Finale Mondiale di “sanremoJunior” di un rappresentante della Germania, rafforzerà ancor più questo legame”.