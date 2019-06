Cronaca

Le roi Platini fermato per la scelta dei Mondiali al Qatar, nel 2017 ospite a Sanremo foto

Aveva preso parte alla Pro Am Charity del centenario Lions “Due occhi per chi non vede”











Sanremo. Fermato le roi Michel Platini. La stella del calcio mondiale, ex bomber della nazionale francese e della Juventus, poi dirigente della Fifa, è risultato coinvolto nell’inchiesta sull’assegnazione della Coppa del Mondo al Quatar per il 2022. Già da tempo si era al corrente dell’indagine, ma la notizia ha colto il mondo di sorpresa. Anche i sanremesi, molti dei quali avevano avuto modo di incontrare l’ex capitano della Francia alla Pro Am Charity del centenario Lions “Due occhi per chi non vede”, evento di beneficenza che si è svolto nel marzo 2017 prima al Casinò Municipale e poi al Circolo Golf degli Ulivi.