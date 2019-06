Sanremo. Ottava giornata di campionato under 15 sabato 1° giugno sul diamante di Avigliana per le ragazze della Softball School.

A causa delle molte defezioni per impegni vari, la squadra è scesa in campo schierando tutte le giovanissime del 2007. «Voglio sottolineare la prestazione di tutte le “piccole” (Charlene Lemma, Sofia Banaudo,Giulia Pennucci e Martina Rovera) che si sono impegnate senza mai mollare. Cominciano a toccare la palla in attacco e a far vedere qualche bella giocata in difesa – dichiara il coach Ruffo – da segnalare inoltre l’esordio assoluto, in questa categoria, sulla pedana di lancio della mancina Martina Rovera che è riuscita anche a realizzare la sua prima eliminazione al piatto».

In pedana si sono alternate Eugenia Ruffo, Martina Rovera, Aurora Pigliacelli e Marika Giglio. In attacco si sono distinte Anna Piccone con ben 3 valide ed Eugenia Ruffo con tre valide tra cui un triplo. Il campionato continua: sabato 8 infatti la squadra scenderà in campo, sempre ad Avigliana, contro le “Rebels” mentre lunedì 10, poco lontano, a La Loggia, si giocherà l’ultima giornata con i due incontri annullati circa un mese fa per maltempo.