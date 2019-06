Le modalità per destinare il 5 per mille dell’Irpef alla Lilt di Imperia-Sanremo

Imperia. La Legge Finanziaria consente di destinare una quota pari al 5 per mille dell’I.R.Pe.F. a favore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sezione provinciale di Imperia, in quanto associazione di volontariato iscritta all’Albo delle Agenzie delle Entrate.

Apponendo la propria firma nel riquadro riservato al – “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni” della sezione “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’ I.R.Pe.F.” della dichiarazione dei redditi 2018, si potrà destinare una piccola quota alla LILT. Sotto la firma è necessario indicare il codice fiscale identificativo della LILT della provincia di Imperia, cioè 80003370089.

Al momento della compilazione della denuncia dei redditi aiutare la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sezione provinciale di Imperia, non costa nulla! La scelta di attribuire il 5 per mille alla LILT, infatti, non comporta alcun onere aggiuntivo ed è indipendente dalla scelta dell’8 per mille. Consente però di dare un valido sostegno a chi opera quotidianamente sul territorio della provincia di Imperia con attività di prevenzione, promozione e di assistenza ai malati.

La nostra sezione provinciale, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato dal 1998, è sorta nel 1975 a Imperia. Dal 2005 è Presidente provinciale il Dott. Claudio Battaglia e la sezione è divenuta una realtà ben consolidata sul territorio. Presso l’attuale sede di Corso Mombello 49 a Sanremo e la Delegazione di Bordighera si effettuano numerose tipologie di controlli di prevenzione con Medici specialisti e mediamente vengono visitate più di 2000 persone ogni anno. Obiettivo LILT è quello di costruire intorno al malato oncologico e alla sua famiglia una rete di solidarietà, di sicurezza e di informazione.

La LILT di Imperia è una associazione di volontariato che riversa sulla provincia tutte le offerte ricevute da cittadini e soci. In particolare:

• offre visite di prevenzione oncologica, prenotando senza ricetta medica,

• si prende cura e sostegno della persona malata con, il Servizio Trasporto Pazienti, il servizio di Ascolto e il Sostegno psicologico, il Centro Cure Palliative

• accompagna con gruppi di auto aiuto le donne operate al seno (e non solo) col il Servizio La Rinascita,

• propone corsi per un corretto stile di vita, tra cui corsi di disassuefazione dal fumo,

• si dedica all’educazione alla salute della popolazione e in particolare dei giovani nelle scuole.

Per ulteriori informazioni si può contattare la sede LILT allo 0184/570030 (dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 15 alle 17).