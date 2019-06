Le iniziative di Fidas, Admo e Aido nell’Imperiese per la Giornata Mondiale del Donatore

Imperia. Il 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore, la Fidas, l’Admo, l’Aido, grandi Associazioni hanno un unico scopo: donare a 360°. Organizzano per questo grande evento, perciò, una giornata di diffusione di materiale pubblicitario con manifesti in tutta la provincia di Imperia.

«”Esserci per qualcun altro…dona e condividi la vita”. Sarà la nostra campagna pubblicitaria che ci seguirà in queste giornate di festa. L’iniziativa nasce dall’esigenza di promuovere la cultura del “dono” perché la donazione è un gesto fondamentale per garantire terapie trasfusionali e chirurgiche a chi ne ha bisogno» – spiegano gli organizzatori.

Il programma:

Imperia – 14 giugno

Il Centro Raccolta Fidas di via don Abbo 12 (grattacielo A. Doria) sarà aperto dalle 7.30 alle 15.30, mettendo a disposizione personale sanitario per chi volesse intraprendere la strada del donatore Fidas, Admo e Aido, offrendo di fare un check up completo e visita medica, fornendo tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione. La Fidas offrirà colazione a tutti coloro che ci onoreranno della loro presenza. Il SIT Servizio di Immunoematologia dell’Asl 1 di Imperia rimarrà aperto dalle 7.30 alle 16.

Sanremo – 14 giugno

Il Centro raccolta Fidas di Sanremo di Via Manzoni 39 rimarrà aperto il giorno 14 giugno dalle 7.30 alle 15.30 per dare possibilità a tutti di donare sangue e di iscriversi ad Admo e Aido. Colazione offerta a tutti coloro che vorranno partecipare.

Sanremo – 15 giugno

Sarà organizzato in Piazza Colombo un open day pre donation con presenza di un’autoemoteca dove si avrà la possibilità di eseguire esami e visite mediche gratuitamente. Il tutto allietato da musica, ragazze immagine e giochi per bambini e rinfresco. Sempre nello stesso giorno sarà possibile donare al Centro fisso adiacente a piazza Colombo.

Ventimiglia – 14 giugno

Il Centro raccolta Fidas in via Brigate Partigiane 2D sarà aperto dalle 7.30 alle 10.30, spostando l’attenzione su piazza della Libertà (Piazza del Comune) per maggiore visibilità dove si istituirà un point informativo sulla cultura del Dono a 360°. Scenderanno in piazza grandi Associazioni locali: oltre a Fidas, Admo e Aido si uniranno la Croce Azzurra di Vallecrosia, la Croce Verde Intemelia di Ventimiglia e i soci del Leo club. Tutti insieme per ringraziare e festeggiare questa Giornata a carattere mondiale di ogni sonatore del mondo! Farà da cornice musica con animazione per bambini e rinfresco. Tutta la popolazione è invitata a partecipare. In occasione di queste celebrazioni si offriranno gadgets a ricordo della ricorrenza.

«Oltre a tutto questo è stato acquistato uno spazio pubblicitario on line, per informare la cittadinanza, in modo costante e continuo, di queste iniziative. A puro titolo esclusivamente informativo, si fa presente che questa Associazione si è fatta carico di una spesa notevole per dar risalto a questa importante celebrazione, facendo conto anche sul sacrificio e disponibilità di tutti i volontari e dipendenti che si sono messi a disposizione con entusiasmo per la buona riuscita di tale iniziativa» – fanno sapere gli organizzatori.