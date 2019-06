Lavori di riparazione all’acquedotto “Roya 1”, disservizi alla rete idrica tra Ventimiglia e Andora

Ventimiglia. Per consentire riparazioni urgenti alla condotta dell’acquedotto del Roya 1, all’altezza della passerella “Squarciafichi”, dalle 7 di mercoledì 7 giugno saranno effettuate manovre di rete che dureranno fino a fine lavori, prevista per il 12 giugno. Lo ha comunicato questo pomeriggio Amaie con una nota che indica tutti i dettagli dei possibili disagi per le utenze.

In tale periodo si potranno verificare cali di pressione e fenomeni di acqua opalescenza a tutte le utenze dei comuni costieri compresi tra Ventimiglia e Andora.

Per quanto riguarda la zona di Sanremo Amaie precisa che presso le utenze nella fascia altimetrica tra gli 80 e i 120 metri sul livello del mare si verificheranno disservizi nelle ore di maggior prelievo generale e non si escludono transitorie interruzioni della fornitura di acqua.

Per le utenze a levante della provincia (Golfo Dianese e Andora) i cali di pressione riguarderanno tutto il bacino servito, mentre nelle zone collinari le probabili interruzioni dell’erogazione si manifesteranno nei momenti di massimo consumo collettivo.

A partire dal 12 giugno i fenomeni andranno progressivamente diminuendo fino a scomparire. «Ci scusiamo per il disagio arrecato all’utenza conseguente, peraltro, all’effettuazione di interventi inderogabili e indispensabili per per assicurare la regolare fornitura di acqua potabile alle zone costiere – fa sapere Amaie – Per sopperire ad eventuali situazioni di speciale criticità indotte dalla condizione sopra esposta, metterà a disposizione un servizio alternativo mediante autobotte».