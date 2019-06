L’attore sanremese Enzo Mazzullo alla corte dello scrittore Stefano Benni

Sanremo. Enzo Mazzullo, reduce dal successo in terra savonese con la compagnia “A tutti quelli” dove ha impersonato il personaggio di Dante, è stato “reclutato” dallo scrittore Stefano Benni, per interpretare a Bologna, a settembre, un monologo.

«Conosco da qualche tempo lo scrittore, vedendomi recapitare una email alle due di notte e, credendola una bufala, l’ho chiamato immediatamente», ha dichiarato Enzo. In pratica, l’attore matuziano, dovrebbe accontentare lo scrittore, impersonando in monologo, uno dei suoi personaggi celebri ossia “L’incazzato da bar”. «Immediatamente, ho cominciato la scultura e ho rivisto i registri vocali che occorrerebbero per dare al meglio la sensazione di essere, ma non di diventare».

A convincere lo scrittore, assegnando tale compito a Mazzullo, è stata l’interpretazione in Roma di un testo “riadattato” di Benni che ha fruttato all’attore il premio come miglior interprete. Da lì la commissione. Attualmente, Enzo Mazzullo è in tv con la serie televisiva “Reset” nonché in teatro con la commedia “Le vogliamo riaprire” in repliche.