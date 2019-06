L’assessore regionale Marco Scajola a Vallecrosia per il Raduno degli Alpini

Vallecrosia. L’assessore regionale Marco Scajola, domenica 23 giugno, in mattinata sarà nella Città della Famiglia presso il piazzale dell’ex mercato dei fiori, per partecipare al Raduno degli Alpini gruppo di Vallecrosia.

Durante la manifestazione ci sarà la scopertura della lapide in ricordo dei “Martiri delle Foibe”. «Ringrazio – afferma l’assessore regionale Marco Scajola – il Gruppo Alpini di Vallecrosia per il cortese invito, per me è un onore essere presente ad eventi che mettono al centro i nostri valori, la nostra storia e le nostre tradizioni».