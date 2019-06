Sanremo. Nel corso dei primi mesi di quest’anno, grazie alla collaborazione costituita con l’asilo Corradi, i tecnici del Sanremo Baseball Club hanno potuto procedere all’insegnamento dei primi passi del gioco del baseball ai bambini che hanno aderito.

L’asilo Corradi ha infatti fornito la propria disponibilità a creare un laboratorio di attività sportiva all’interno della struttura e si è attivato anche per poter trasferire i bimbi sul campo da baseball di Pian di Poma.

Dopo un breve periodo di sgrossamento si è passati ad insegnare ai bambini il coordinamento dei movimenti e poi l’insegnamento dei fondamentali del baseball (almeno nei primi rudimenti) basati sulla corsa, sulla presa e sul tiro; tutti sono stati coinvolti in giochi – propedeutici alla reale attività sportiva – che sono stati molto apprezzati e svolti con un entusiasmo travolgente.

L’attività si è conclusa in occasione della festa finale organizzata dall’Asilo ed in questa occasione i bambini hanno mostrato ai propri genitori tutte le nozioni acquisite riguardo al gioco del baseball. Molto soddisfatti i due coaches del Sanremo Baseball – Paternò e Bottero – che con il maestro Giuliano si sono prodigati per la riuscita dell’impegno collaborativo.

Rammentiamo che a settembre inizieranno i nuovi corsi sul campo di Pian di Poma per preparare i ragazzi nuovi ai prossimi campionati under 12 e under 15; le iscrizioni sono già aperte sin da ora telefonando al numero 3470069583 (la Presidente: Ines Cuzzocrea) oppure al 3381747185 (la Segretaria: Roberta Foglia).