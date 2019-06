L’Archivio di Stato di Imperia presenta al pubblico “Serenata d’Estate”

Sanremo. Il MiBAC, insieme all’associazione italiana per la promozione della Festa della Musica, con il contributo della SIAE e in collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche quest’anno promuove e patrocina la Festa della Musica, che si terrà, su tutto il territorio nazionale, il 21 giugno. LOCANDINA DEFINITIVA

L’Archivio di Stato di Imperia, in occasione di questo importante evento, presenta al pubblico Serenata d’Estate, un’esposizione documentaria allestita nella sezione di Sanremo e fruibile tutti i mercoledì d’estate a partire da mercoledì 26 giugno fino a mercoledì 18 settembre, con inaugurazione nella giornata di venerdì 21 giugno alle ore 11.00.

Sanremo, oltre ad essere conosciuta nel mondo come la Città dei Fiori, è nota anche per essere “teatro”,ogni anno, della più importante kermesse canora italiana e forse non è un caso che presso la sezione sanremese sia conservato un piccolo fondo relativo ad una casa di edizioni musicali, la Edizioni Dott. C. Beltramo San Remo, che svolse la sua attività, con contatti in tutta Europa, proprio a Sanremo dagli anni ‘30 agli anni ’60, età d’oro per la storia della canzone italiana.

I visitatori potranno così riscoprire, tra spartiti, dischi in vinile, riviste e periodici di quel tempo e altri documenti significativi, un mondo lontano, dove la musica, gioiosa e spensierata, aveva il compito, più che in altre epoche, di distrarre dalle preoccupazioni quotidiane e di unire tutti attraverso sentimenti ed emozioni condivise.

Sede espositiva: Archivio di Stato di Imperia – Sezione di Sanremo, Corso Cavallotti 362 (Palazzo Riviera Trasporti)

Periodo: tutti i mercoledì dal 26 giugno fino al 18 settembre 2019 – inaugurazione venerdì 21 giugno alle ore 11.00

Orario: ore 8.30 – 12.30

Ingresso libero