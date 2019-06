La stagione della Sanremese continua con il giugno biancoazzurro

Sanremo. Sulla stagione 2018/2019 sta ormai calando il sipario, ma l’attività della Sanremese Calcio non si ferma neppure in estate. Oltre ai camp estivi, l’ultima novità della società di corso Mazzini è il giugno biancoazzurro.

L’evento, aperto a tutti i bambini nati tra il 2007 ed i 2014, si svolgerà su tre cicli di tre giorni (12- 14 giugno, 18-20 giugno, 26-28 giugno) presso lo stadio comunale di Sanremo. Gli allenatori del settore giovanile accoglieranno i partecipanti dalle 17 alle 19 e a tutti verrà consegnato un omaggio.

«Giugno Biancoazzurro è un nuovo evento – ha dichiarato Fabio Coccoluto, responsabile del settore giovanile – dove i bambini svolgeranno speciali allenamenti improntati sul divertimento in uno scenario glorioso come quello del Comunale. Essere biancoazzurro è una fede, una tradizione, un presente e, visto che ci rivolgiamo ai bambini, soprattutto un futuro. Colgo l’occasione, inoltre, per ricordare a tutti che l’iscrizione sarà gratuita. Per ulteriori

informazioni, consiglio di contattare la segreteria al numero 0184/666070».