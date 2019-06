La scuola media di Roverino-Ventimiglia alta porta in scena lo spettacolo d’arti circensi

Ventimiglia. Nella mattinata di martedì 3 giugno presso il cortile della scuola media di Roverino-Ventimiglia alta si è concluso sotto i migliori auspici il laboratorio d’Arti Circensi suggellato dal saggio di fine anno scolastico che ha saputo ricreare un ambiente di composta allegria calato in una dimensione di grande, sensazionale e totale festa.

«Ad assistere a tale evento sono convenuti gli alunni di tutte le classi che hanno assistito alle performance dei loro compagni apportando il massimo del loro sostegno. Come nel precedente spettacolo, anche in questa occasione si sono volontariamente uniti ragazze/i dei moduli precedenti a dimostrazione della grande passione per la giocoleria. E i risultati son stati a dir poco sorprendenti. Insieme a tale passione, amore ed entusiasmo per le arti circensi, sono emerse anche significative ed eccellenti prove di abilità tecnica, sia nelle esibizioni corali che in quelle individuali. Tali performance, oltre a dimostrare il grande impegno e il puro spirito di sacrificio profuso dagli allievi nel partecipare a tale progetto, hanno indubbiamente contribuito a rendere lo spettacolo ancora più sorprendente ed emozionante.

Piattini cinesi, flower sticks, diaboli, nastri colorati e per la prima volta, anche un numero con le palline, hanno fatto letteralmente sognare e mandare in visibilio sia i giovanissimi giocolieri protagonisti di tale saggio che gli spettatori presenti: alunne/i, docenti e genitori. Molto soddisfatti e gratificati sono rimasti i curatori e realizzatori di tale laboratorio, il professor Palleschi e la professoressa Crespi, nonché la vice-preside, professoressa Antonella Iannucci e la fiduciaria di plesso, professoressa Lucia Gorini che hanno presenziato all’evento. E proprio la stessa professoressa Iannucci, prendendo la parola, a fine spettacolo, ha avuto modo di esprimere sincere e sentite parole di grande encomio per i giovanissimi giocolieri, unitamente ai saluti generali rivolti a tutti i presenti di buon fine anno scolastico e buone vacanze. A seguire, insieme alla professoressa Gorini, si è prodigata nell’elargire i “Diplomi da Giocoliere” conferiti ad ogni partecipante del Laboratorio.

E per l’anno prossimo? “Beh! Per ora godiamoci i frutti e i risultati di questa magnifica esperienza – aggiungono i docenti Palleschi e Crespi – con l’augurio che per l’anno venturo tale laboratorio possa tornare a ripetersi, ampliato e migliorato ancora di più. VIVA L’ARTE, ALLORA, E AD MAIORA SEMPER !!!».

La Dirigente Scolastica dottoressa Antonella Costanza si complimenta con il professor Palleschi e la professoressa Crespi per l’originalità di questo laboratorio che ha entusiasmato alunni e famiglie.