Ventimiglia. Martedì 4 giugno si è svolta una suggestiva, quanto significativa cerimonia presso la scuola dell’infanzia di

Ventimiglia alta dell’Ic n.2 Cavour di Ventimiglia. Si è trattato della reintitolazione dell’edificio che ospita la scuola dell’infanzia alla Regina Margherita di Savoia, prima regina d’Italia. La riscoperta storica delle origini di tale intitolazione è dovuta alla solerzia delle docenti della scuola.

Erano presenti il sindaco Gaetano Scullino, la dottoressa Vera Nesci, l’architetto Gabriele Campagna e le autorità istituzionali del comune di Ventimiglia, nonché il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, il vice sindaco Mauro Bozzarelli e l’assessore alla scuola Stefano Gnutti. Per le forze dell’ordine del comune di Ventimiglia erano presenti: il capitano dei carabinieri Francesco Giangreco. Il comandante della polizia locale Marenco, l’Ispettore superiore della Polizia di Stato Andrea Zannoli; per i Lions di Ventimiglia la signora Liria Aprosio; le educatrici dello spazio 0/6 di Ventimiglia alta; la Cir Food; Graziano Poretti di Corti per la Giustizia.

La cerimonia ha ricalcato scenari in costume d’epoca ed ha vissuto diverse fasi: il saluto ai presenti rivolto dalla dirigente dottoressa Antonella Costanza, che ha tratteggiato le fasi del rinvenimento storico, il benvenuto alla Regina rivolto poi dalle docenti Masi, Grana, Pannuccio e Barone, con la replica della stessa sovrana, il tutto all’aperto all’ingresso della scuola.

Si è passati quindi alla scoperta della targa che ha sancito la dedica alla Regina. Successivamente i presenti si sono trasferiti all’interno della scuola, dove i piccoli alunni con grembiuli d’epoca, sotto la bandiera sabauda, hanno dedicato alla regina una poesia ideata dalle docenti. Nell’ambito, poi, di un’altra rievocazione storica, quella della pizza dedicata alla regina Margherita, da parte del pizzaiolo napoletano Raffaele Esposito Brandi nel 1889 durante un soggiorno a Napoli della sovrana e di cui ricorre il 130*anniversario, si è provveduto ad effettuare un video collegamento con la pizzeria Brandi a Napoli. Durante tale collegamento, una persona vestita da pizzaiolo d’epoca ha provveduto a declamare dei versi per rievocare proprio la dedica della famosa pizza margherita. E’ seguito poi un rinfresco nel giardino della scuola che ha visto la partecipazione dei presenti che hanno mostrato soddisfazione ed elogiato gli organizzatori per la riuscita del particolare evento.

Da ricordare infine che nell’ambito del concorso “Le scuole adottano un monumento”, i piccoli lo scorso febbraio hanno adottato il monumento della Regina Margherita posto a Bordighera, con un’altra suggestiva cerimonia di infioritura dello stesso alla presenza delle autorità cittadine e per cui hanno realizzato anche un video partecipando al suddetto concorso.