La Sanremese smentisce le notizie di calciomercato: «Prive di alcun fondamento»

Sanremo. Le dichiarazioni della Sanremese Calcio:

«In riferimento alle notizie di calciomercato diffuse nella giornata odierna da alcune testate giornalistiche on line, la Sanremese calcio ritiene le stesse prive di alcun fondamento e le smentisce categoricamente, non essendo affatto interessata ai calciatori accostati al club biancoazzurro che non rientrano nei piani della società e che non sono mai stati contattati».