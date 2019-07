La Rari Nantes Imperia è promossa in serie A2

Imperia. La Rari Nantes Imperia batte 13-2 Libertas Virgiliana Manotva ed è promossa in Serie A2. Dopo due anni di purgatorio, le Rari-Girls ritrovano il paradiso!

E’ stata una stagione lunghissima e, tanto per aggiungere un pizzico di pepe, le giallorosse hanno deciso di giocarsi il tutto per tutto nell’ultima partita a disposizione. Non hanno fallito l’appuntamento. Due anni fa, la squadra ha saputo reinventarsi poi ha cominciato a correre. E oggi ha ripreso quel discorso interrotto a maggio dell’anno scorso, arrivando alle finali e chiudendo con l’obiettivo prefissato ad inizio stagione: la promozione.

Dopo il passo falso di questa mattina, le Rari-Girls raccolgono le forze e le sprigionano in acqua dove l’ansia si trasforma in carica. Il gioco dominante ed il risultato finale (13-2) lasciano pochissimo spazio alla cronaca: c’è una Sofien Mirabella che trascina la squadra come un vero toro, c’è la firma di Sattin difensore preziosissimo e finalizzatrice davanti, poi la mano di bomber Accordino e i gol di Margherita Garibbo, vera mattatrice con sei marcature. E le gioie delle giovanissime Ferraris e Cerrina che trovano gloria nell’atto finale. Ma , in questa vittoria, c’è soprattutto l’impronta di Merci Stieber che ha fatto crescere solidamente il gruppo, dove ogni pedina è importantissima nello scacchiere giallorosso. Il tabellone si aggiorna a raffica, il tecnico chiama l’ultimo time-out per complimentarsi con le ragazze e dire loro di godersi questo momento. Poi può partire la festa. E’ Serie A2!

La presidente ed il consiglio direttivo si congratulano con lo staff e le giocatrici per questo bellissimo traguardo raggiunto che inorgoglisce tutto il mondo Rari.

R.N.IMPERIA – LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA 13-2

(4-0; 2-1; 3-0; 4-1)

IMPERIA – Sowe cap., Garibbo 6, Martini, Platania, A.Amoretti, Mirabella 2, Rosta, Ferraris 1, M.Amoretti, Accordino 1, Cerrina 1, Sattin 2, Di Mattia. All.: Stieber

MANTOVA – Ceriotti, Gazzini, Todeschi, Vincenzi, Cardin, Boscaglia, Cappadonia, Paffi, Struhacs, Benedini, Proietti, Lucido, Mema.