La Rari Nantes Imperia attiva il servizio Whatsapp

Imperia. Anche la Rari Nantes avrà ufficialmente il proprio canale Whatsapp, con cui rimanere sempre aggiornati in tempo reale sulle ultime novità dei lavori presso la piscina Felice Cascione.

«Da oggi sarà possibile non perdere più alcuna informazione, usufruendo di un servizio totalmente gratuito. Potrete ricevere sul vostro WhatsApp le notizie della Rari Nantes

Come usufruire di questo servizio?

1. aggiungere alla lista dei vostri contatti WhatsApp salvando il numero

2. inviare un messaggio a questo numero il testo RARI NANTES

La doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. La Rari Nantes li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate soltanto le notizie sulla Rari Nantes.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP RARI NANTES sempre al numero 3343254852» – fa sapere la società.