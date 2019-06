Santo Stefano al Mare. Si sono svolte nella scorsa settimana le riprese del video di promozione turistica promosso dalla San Lore Beach. Il progetto dal nome #benessere prevede un video accompagnato da una canzone in stile trash scritta ad hoc da vari cantautori della provincia di Imperia.

La troupe ha iniziato le riprese sul territorio di Santo Stefano al Mare, in particolare in spiaggia per poi spostarsi in varie ville sulla prima collina fino a raggiungere il borgo di Cipressa. Il giorno successivo il lavoro è iniziato allʼalba sul molo del porto di San Lorenzo al Mare per continuare sul lungomare e in spiaggia. Infine sono state riprese delle scene allʼinterno di una discoteca di Imperia. Il video e la canzone verranno lanciati a fine luglio 2019 su vari canali social e sui più importanti store digitali.

