Imperia. Si è tenuto stamane presso la sala multimediale della Camera di Commercio un seminario sul tema “Fenomeni migratori: profili normativi internazionali e nazionali”.

Il convegno si inserisce nel calendario degli incontri aventi ad oggetto l’aggiornamento professionale previsti per tutto il personale della Polizia di Stato in servizio in provincia. La conferenza è stata condotta da illustri relatori: la dottoressa Baldini, secretary general dell’istituto internazionale di diritto umanitario di Sanremo, il professor Moreno, esperto delle Migrazioni presso l’istituto internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo e il commissario Capo della Polizia di Stato dottor Carabei, coordinatore del centro di cooperazione di polizia e dogana di Ventimiglia.

L’obiettivo dell’incontro è quello di fornire al personale informazioni qualificate sulle origini e lo sviluppo dei flussi migratori e sulla normativa nazionale e internazionale che si occupa del fenomeno, per poi passare ad una discussione sui profili applicativi delle norme che governano l’attività quotidiana degli operatori di polizia deputati alla trattazione del fenomeno.