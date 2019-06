La Go Imperia autorizzata a conferire i rifiuti del porto nelle discariche locali

Imperia. «Grazie alla delibera del consiglio comunale del 16 maggio, nella quale è stata approvata l’assimilazione dei rifiuti prodotti in porto ai rifiuti urbani, abbiamo ottenuto l’autorizzazione dalla Provincia di Imperia, settore Ecologia, a conferire i rifiuti prodotti dagli Yacht nelle aree portuali di Porto ed Oneglia, presso le discariche locali» – questo è quanto comunica la Go Imperia srl.

«Tale circostanza semplifica notevolmente la gestione del servizio di raccolta e smaltimento, garantendo un prelievo continuo senza più accumuli oltre misura, come avvenuto nei mesi precedenti, nei quali eravamo costretti ad operare in emergenza, conferendo i rifiuti in discariche fuori regione. In seguito al nuovo affidamento del servizio a ditta specializzata (Riviera Servizi Ecologici) oltre al numero di passaggi giornalieri dimensionati sulle reali esigenze del porto, abbiamo pattuito la sostituzione dei cassonetti esistenti con attrezzature più capienti ed in numero maggiore per ogni isola presente in porto.

E’ un ulteriore passo avanti ottenuto grazie al lavoro degli uffici competenti della Go Imperia ed alla fattiva collaborazione dell’Amministrazione Comunale al quale va il merito di aver compreso le esigenze del porto e messo in atto procedure e provvedimenti immediati ed utili alla soluzione del problema».