La Canottieri di Santo Stefano al Mare si mette in mostra al Meeting Nazionale giovanile e Master

Santo Stefano al Mare. Grande festa per il Meeting Nazionale giovanile e Master ambientato nel bacino remiero di Genova Pra’ nelle giornate di sabato e domenica con la partecipazione di 544 atleti e 626 equipaggi composti 44 società in arrivo da 7 regioni.

Sei affermazioni per lo Speranza Pra’. Vanno a segno Davide Campanini (singolo 7,20 Allievi C), Lucia Cambiaso (singolo 7,20 Allieve B1), i doppi Ragazzi (Emanuele Rocchi/Davide Zini, Filippo Brena/Marco Cullari) sabato per lo Speranza Pra’. Domenica c’è il bis di Davide Campanini e in chiusura di giornata il successo del 4 di coppia Ragazzi (Cullari, Rocchi, Brena, Zini). Oro anche per il 4 di coppia Allieve B2 misto Speranza-Cernobbio-Santo Stefano al Mare (Stivaletta, Mantero, Cambiaso, Ramella).

Gioia Canottieri Sampierdarenesi per le cinque vittorie conseguite nel doppio Allievi C (Elisa Pecorella, Giada Bucci), nel singolo 7,20 Allievi B1 (Jacopo Cappagli), nel singolo 7,20 Allievi B2 (Samuele Campestre), nel 2 senza Cadetti (Mattia Martucci, Lorenzo Reasso), nel doppio Allievi B2 (Jacopo Cappagli, Samuele Campestre). Leadership anche per il misto Samp (Graci-Germano)-Velocior (Benvenuto)-Santo Stefano al Mare (Benza) nel 4 senza Junior.

Danilo Dominici conduce la LNI Sestri Ponente al successo nel singolo 7,20 Allievi C e altrettanto, nel singolo Cadetti, fa Christian Sella, autore di una vittoria per giornata. Oro anche per Matteo Bossone nel singolo 7,20 Allievi B2

Gli ori del Rowing Club Genovese portano le firme di Gabriele Loiacono (singolo 7,20 Allievi C), Nicolò Rossi (singolo 7,20 Allievi B1) e del doppio Allievi C (Edoardo Barabino, Gabriele Loiacono)

La Canottieri Sanremo festeggia le affermazioni di Nicholas Van Kleef (7,20 Allevi C), Carlo Alberto Strazzulla (7,20 Allievi B2) e del doppio Allievi B2 (Carlo e Roberto Strazzulla).

Elpis d’oro nel 4 senza Cadetti con Silvatici, Gilioli, Cogliolo e Raffetti. Gilioli e Raffaetti ottengono il bis nel 4 di coppia Cadetti assieme a De Sena e Cappanera

Michelangelo Malinconico (singolo 7,20 Allievi B1) taglia il traguardo al primo posto per la LNI Savona sia sabato sia domenica.

Vince la Sportiva Murcarolo nel 4 di coppia Junior con Cerruti, De Franchi, Di Re e Traversone, nel doppio Junior con Cerruti e De Franchi

Sorride anche Velocior grazie al doppio di Anna Greco e Giada Pecunia, leader tra le Junior e le Ragazze

Vola anche la Canottieri Voltri nel doppio Allievi C con Adriano Leone e Samuele Pecollo.

Nelle sfide riservate alle rappresentative regionali, secondo posto per l’otto Cadetti (Melegari, Serafino, Sella, Schiavi, Reasso, Gilioli, Pansieri, Campeggio, tim. Calder), per il 4 di coppia Cadette (Chiusani, Loccisano, Stella, Toscano), bronzo per il 4 di coppia Cadetti (Martucci, Lucchinelli, Raffetti, Cantilonne).