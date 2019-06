Un trentenne è rimasto gravemente ustionato su tutto il corpo nel primo pomeriggio mentre eseguiva lavori di saldatura a Isolabona. Stando a quanto ricostruito, subito dopo l’incidente, l’uomo si è fatto accompagnare in ospedale a Bordighera.

Vista la gravità delle ustioni, il personale sanitario del Saint Charles ha chiesto l’intervento dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco che hanno trasportato il ferito, giunto all’eliporto in un’ambulanza della Croce Verde Intemelia, in un centro per grandi ustionati.