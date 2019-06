Camporosso. Parte il conto alla rovescia per la prima edizione del “Shock Metal Fest”. L’appuntamento è al Palabigauda, domani sabato 15 giugno. Il concerto promette di diventare appuntamento fisso della riviera di ponente. Un tuono musicale sotto un solleone con l’estate alle porte, a dimostrazione che l’heavy metal non è solo patrimonio delle fredde e algide regioni nordiche dell’Europa.

Nato da un’idea di Sonzogni, Vanders, Masala e Atzori del Barbone in Rock (già promotore di importanti eventi sul territorio come il Music Battle Arena) e con la promozione della Volcano Records e Scream It Agency, la prima edizione dello Shock Metal Fest vedrà la partecipazione come healdiner dei Rhapsody Of Fire ed in apertura di Skeletoon e Shockin’ Head.

Al fianco dei concerti sul palco principale, ci saranno l’esibizione delle ballerine della Celtic Soul Pole Dance Evolution, l’accompagnamento metal dei genovesi BurnOut ed il motoraduno Harley, il tutto in una cornice di stand merchandise, gadget e punti ristoro.

I biglietti per il concerto, che saranno disponibili anche il giorno stesso, sono già in prevendita presso:

Barbone in Rock – Pass. Cavallotti 55 – Ventimiglia

Foto Carlo – Via Col. Aprosio 151 – Vallecrosia

IRiparo – Rue Partouneaux 6 – Menton (France)

Tabaccheria Taricco – Via Martiri della Libertà 354 – Sanremo

Orione Tattoo Studio – Viale Matteotti 197 – Imperia