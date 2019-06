Imperia. Entra nel vivo il primo week-end della 39esima edizione di Ineja. Dopo il successo dell’inaugurazione proseguono le tradizionali serate organizzate dal comitato di San Giovanni. Quest’anno sono molte le novità tra cui l’utilizzo del led della grande ruota panoramica che sovrasta il porto di Oneglia. Durante tutta la manifestazione, che si chiuderà il 25 giugno, la ruota non solo indicherà l’entrata per la festa ma trasmetterà messaggi e informazioni utili per tutti i visitatori.

Cosa ci aspetta oggi, sabato 15 giugno? Una serata all’insegna della musica e della buona cucina. A partire dalle ore 19 aprirà il vostro “ristorante sul mare” che anche quest’anno si avvale della collaborazione con gli insegnanti dell’Istituto Alberghiero di Taggia: il professor Bruno Guasco e Livio Revello.

A partire dalle ore 19.00 al via il Galà di danze standard e latine delle scuole CSEN mentre alle 21 sarà la volta della musica dal vivo con l’orchestra “Sorrisi e Musica” fino a tarda notte.

Alle ore 21.00 presso la Basilica di San Giovanni si terrà il concerto della Giovane Orchestra Riviera dei fiori “Note Libere”. Infine da oggi e fino al 19 giugno aprirà l’esposizione di “carte geografiche fra la storia e la pubblicità” della collezione privata del Cav. Sergio Cecchinel.

Come ogni giorno vi aspetteranno gli stand di MercantIneja per un po’ di shopping e curiosità da tutto il mondo, ma anche la tradizionale pesca della zucchetta!

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina www.ineja.it