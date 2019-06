Diano Castello. Mobilitazione di soccorsi per un incendio divampato in un appartamento in via Scala Santa, nel centro storico di Diano Castello. A spegnere le fiamme sono i vigili del fuoco del comando centrale di Imperia. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto anche l’automedica e un’ambulanza, ma al momento non risultano feriti.

Presenti anche i carabinieri.