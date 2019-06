In viaggio a Ospedaletti a bordo di una bizzarra cadillac vecchio modello

Ospedaletti. L’estate è la stagione delle vacanze e dei viaggi. Viaggi in aereo, in treno ma anche in auto, generalmente scoperte. E che siano cabrio a quattro posti o spider poco importa, per chi può permetterselo, il gusto della guida senza tettuccio dura da giugno a settembre. A fare gola sono però ancora le macchine d’epoca, anche quelle un po’ eccentriche, come la cadillac eldorado che questa mattina gli ospedalettesi hanno trovato parcheggiata di fronte a uno degli alberghi che signoreggia in corso Regina Margherita. Un tripudio di colori stemperati nei disegni più bizzarri, di fatto kitsch. Senza emettere giudizio sugli inconsueti gusti del suo proprietario, quel che è certo è che se voleva rendere la “bambina” unica ed esclusiva agli occhi dei passanti, il suo intento lo ha centrato, eccome!