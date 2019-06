Bordighera. Con i suoi 88,5 metri di maestosa bellezza, lo yacht Illusion Plus ha fatto bella mostra di sé ieri nelle acque antistanti Bordighera. Il gioiellino costruito nel 2018 dalla compagnia cinese Pride Mega Yachts, ha un design made in UK: è stato infatti ‘disegnato’ da ingegneri e architetti del britannico Rainsford Mann Design, mentre per gli interni, il colosso cinese si è appoggiato alla compagnia Sinot Yacht Architecture & Design (Paesi Bassi).

Con le sue sei cabine è in grado di ospitare comodamente 12 persone, oltre a 25 membri dell’equipaggio. Ogni dettaglio è sinonimo di lusso. Dalle sedute di design alle piscine, fino alla pista di atterraggio per elicotteri sulla prua. E lo dice il prezzo. Il super yacht è inavvicinabile: al momento è in vendita a oltre 129 milioni di euro.

Il fortunato che potrà acquistarlo, però, avrà a disposizione una suite da ottanta metri quadrati con finestre panoramiche che consentono una vista a 180 gradi per ammirare costa e mare stando comodamente sdraiati sul proprio letto.