Imperia. Un appuntamento spettacolare con i suoi 120 metri di lunghezza per oltre 4 metri di larghezza, una superficie globale di circa 500 metri quadrati e 10 milioni di petali utilizzati.

La tradizionale Infiorata ha vissuto il momento clou nella processione guidata dal parroco della Basilica di San Maurizio don Lucio Fabbris e alla quale hann partecipato anche il sindaco Claudio Scajola, l’assessore ai Servizi socio educativi Luca Volpe, l’onorevole Vittorio Adolfo e, tra gli altri, il presidente del Circolo Parasio Giacomo Raineri.

I lavori di allestimento sono iniziati ieri mattina mattina e proseguiti fino alla sera. Oggi all’alba gli ultimi ritocchi in vista del passaggio della processione del Corpus Domini alle 11.30. Due le tipologie dei disegni disegni, uno per ogni tratto di via, che rappresenteranno la bellezza della natura con i suoi più svariati colori.

Nei locali della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Porto Maurizio sono state allestite una mostra di corbeilles e una di fotografie raffiguranti fiori e infiorate.

Alle ore 16.30 si terrà la premiazione del concorso fotografico. «Ringraziamo tutti coloro che collaborano con noi per la buona riuscita dell’infiorata. Quest’anno sarà realizzata, come sempre, con un lungo e faticoso lavoro che ha alle spalle diversi mesi di preparazione e che parte nelle serre dove vengono scelti i fiori messi a seccare per settimane», hanno detto il presidente della Compagnia di via Carducci Luigi Massabò e la direttrice artistica Nicoletta Oreggia la Compagnia di via Carducci.