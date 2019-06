Imperia, via all’inversione del senso di marcia in via Bonfante: lunghe cose all’ingresso da capo Berta

Imperia. Da stamattina alle 7 i mezzi si muovono da piazza Dante direzione Diano Marina passando per piazza Calvi.

I veicoli provenienti da Capo Berta diretti nel centro di Oneglia sono dirottati in via Agnesi dove si stanno verificando i maggiori problemi

La “rivoluzione” si è resa necessaria a causa della chiusura di via Des Geneys interessata da lavori di riasfaltatura.

Riassumendo: salle 7 di stamattina fino alle 19 di giovedì 20 giugno, via Des Geneys e via Doria saranno, dunque, vietate ai mezzi motorizzati. Dalle 7 e fino alle 19 di domani martedì 18 giugno e dalle 7 alle 19 di giovedì divieto esteso a via De Sonnaz all’incrocio con piazza San Francesco e piazza De Amicis.

Chi proviene da via Belgrano dovrà dirigersi obbligatoriamente a destra verso via De Magny.