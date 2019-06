Imperia. Fa tappa nel capoluogo domenica 30 giugno giugno #ColorandoTour2019 «per trascorrere -come dice l’assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo – una giornata di puro divertimento a spasso con i colori».

Partenza e arrivo in calata Anselmi: dalle 11 sono previste le iscrizioni (pre iscrizioni già possibili on line)e consegna kit, dalle 17 Colorando music, alle 18 la partenza, alle 19 Colorandodance.

Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza all’Isah di Imperia e alla Croce Bianca del capoluogo.

«Possono partecipare tutti – spiega Matteo Tundo dell’organizzazione di #colorandotour2019 – senza limiti di età. L’itinerario di 4 kilometri tra lungomare Marinai d’Italia e calata Anselmi può essere percorso come si vuole, camminando, saltando, all’indietro o ballando. A fare compagnia ci saranno le coloratissime polveri, atossiche, anallergiche, eco-friendly e rimovibili al primo lavaggio e composte al 100% da prodotti naturali, certificate. Non è una gara, ma solo un modo alternativo per divertirsi in compagnia di amici, parenti o colleghi».

L’iscrizione (13 euro fino al 28 giugno), 15 euro per chi si iscrive domenica comprende zainetto, occhiali e T-Schirt. Gratuita da 0 a 3 anni.