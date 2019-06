Imperia, torna Educamp: 500 bambini coinvolti in attività sportive e ludiche

Imperia. Dal 17 giugno al 12 luglio il capoluogo torna ad ospitare Educamp, l’iniziativa del Coni che vedrà la partecipazione di 500 bambini che svolgeranno attività sportive nel parco urbano, in zona San Lazzaro e a Borgo Prino. L’evento è stato presentato ufficialmente oggi.

«Decima edizione -dichiara Luca Volpe assessore ai Servizi sociali – di Educamp che ci consegna 500 bambini partecipanti, tante famiglie interessate, quindi. Abbiamo voluto dare la possibilità ai portatori di handicap di partecipare facendosi carico totalmente il Comune di Imperia di coinvolgerli attraverso i nostri operatori che li seguiranno ad uno a uno».

«Un ottimo lavoro tra il Coni e l’amministrazione comunale -dice Simone Vassallo – con il coinvolgimento di tre assessorati diversi. Alla fine un unico progetto che si chiama Educamp. Saranno messi a disposizione il Parco urbano, il campo di atletica , il Palazzetto e alcune spiagge. Un modo di venire incontro alle famiglie durante la stagione estiva in maniera concreta e per manifestare la promozione sportiva in città».

Spiega Alessandro Zunino, consigliere delegato provinciale del Coni: «Il progetto Educamp è una realtà ormai affermata giunta alle decima edizione, i cui valori e la cui importanza sono chiari e riconosciuti da tutti. abbiano deciso di spingere sull’inclusione e sull’integrazione e dall’altro lato sull’educazione ambientale»