Imperia, strisce blu e sconti: obbligo di registrazione per i residenti con auto a noleggio o aziendali

Imperia. Il Piano parcheggi che partirà dal 1° luglio prevede uno sconto orario per gli automobilisti residenti in città. Uffici comunali e Go Imperia hanno censito le 25.410 targhe delle auto di proprietà di chi risiede a Imperia provvedendo a inserirle nel “cervellone”.

Evitato, quindi, come sembrava in un primo momento prima del rinvio di un mese delle nuove regole, l’obbligo in capo a tutti i residenti proprietari di auto di andare a registrarsi.

Non sarà così, invece, per chi guida auto aziendali, in leasing o a noleggio: per avere diritto allo sconto dovrà recarsi presso gli sportelli della Go Imperia Parcheggi che da oggi sono stati trasferiti all’interno del Porto turistico sul molo Pastorelli dalla sede originaria di via Bellini a Oneglia.

Il piano parcheggi prevede l’incremento delle strisce blu in particolare nelle zone turistiche