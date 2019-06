Imperia. Per il camionista romeno che stamattina ha ferito gravemente a un occhio con un colpo di pistola un collega portoghese l’ ipotesi di reato è tentato omicidio. Raggiunto dagli uomini della Polstrada a Varazze è stato condotto negli uffici della Polstrada di Imperia per i accertamenti, al termine dei quali, raccolto il quadro probatorio, è stato tratto in arresto per il reato di tentato omicidio e associato al carcere del capoluogo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La ricostruzione

Poco dopo le 7.00 di stamane sul tratto autostradale all’altezza del casello di Imperia ovest lungo la rampa di ingresso in direzione Genova, due autotrasportatori, entrambi provenienti da Ventimiglia, hanno iniziato a discutere, sui rispettivi mezzi e durante la marcia, per una questione di viabilità, forse un sorpasso.

Dopo poco si sono fermati e si sono affrontati faccia a faccia.

Scesi dagli automezzi hanno continuato la discussione sino a che uno dei due, N.P. romeno, ma residente in Spagna di 36 anni, ha estratto una pistola ad aria compressa (fedele riproduzione di una “Glock”) puntandola contro il contendente e colpendolo al viso.

La vittima, J.P, portoghese di 55 ani, ferito all’occhio è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso. La prognosi è riservata.

Ma è probabile che la vittima, prima ancora di essere colpito al volto, abbia minacciato con un martello l’altro camionista

Il contendente, invece, dopo aver sparato è risalito sul mezzo riprendendo la sua marcia in direzione Genova.

La Polizia Stradale, raccolte informazioni da alcuni testimoni e attraverso la visione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza,collegate direttamente con il Centro Operativo Polizia Stradale di Genova è riuscita a individuare il mezzo pesante del responsabile all’altezza di Savona e a bloccarlo all’altezza del casello di Varazze.

Il cittadino romeno ed il suo camion venivano sottoposti a perquisizione e veniva rinvenuta la pistola ad aria compressa da cui erano partiti i colpi.

Le indagini sono condotte dal procuratore della Repubblica di Savona Giovanni Battista Ferro. Il pm nella tarda mattinata ha deciso, dunque, vista la gravità delle condizioni del ferito, di arrestare il romeno che si trova detenuto nel carceree di via Agnesi nel capoluogo con l’accusa di tentato omicidio. Domani verrà interrogato dal gip per la convalida del fermo.