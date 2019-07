Imperia, soliti ignoti in azione il giorno del santo patrono. Bottino da capogiro

Imperia. Il bottino dei soliti ignoti è ancora da quantificare ma è apparso già da subito come imponente. Lunedì 24 giugno scorso, dei ladri si sono introdotti, verso le 20, in una villetta isolata, bifamiliare a tre piani, di via Santa Lucia. I residenti erano fuori casa per assistere ai festeggiamenti del santo patrono di Oneglia, San Giovanni.

I malviventi hanno sfondato una porta-finestra per accedere all’interno dell’abitazione. Poi, con un flessibile, hanno aperto una cassaforte contenente soprattutto monili d’oro, contanti e blocchetti di assegni.

La cifra di 100.000 euro non sembra così implausibile da pronunciare per descrivere l’entità monetaria del colpo. Colpo grosso al quale stanno lavorando i militari della locale Compagnia Carabinieri, per risalire agli autori.