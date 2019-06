Imperia, sedicenne incastrato sotto le lamiere di un furgone: probabile trasferimento in nosocomio specializzato

Imperia. Sono gravi le condizioni del sedicenne che oggi pomeriggio in viale Matteotti a bordo del suo motorino è volato sotto un furgone parcheggiato a bordo strada.

Ricoverato in codice rosso di massima gravità non ha mai ripreso conoscenza nonostante l’intervento dei sanitari dell’Automedica del 118.

In serata potrebbe essere trasferito in un ospedale specializzato per la cura dei grandi traumi.

Se l’è cavata un po’ meglio la ragazza che stava con lui a bordo pur presentando diverse ferite.

Si è reso necessario un intervento complesso e delicato di Vigili del fuoco per liberare il giovane dal mezzo sotto il quale si era incastrato: una operazione molto difficoltosa che ha richiesto pazienza e tempo. Sono intervenuti i mezzi della Croce d’Oro e della Croce Rossa.

La Polizia municipale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.