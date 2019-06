Imperia. Frontale stamattina sotto il ponte dell’Autostrada a Castelvecchio tra una Toyota Corolla e una C2.

Il bilancio e di un ferito trasportato in codice giallo in ospedale. Sono intervenuti la polizia municipale, i carabinieri e i vigili del fuoco oltre al personale del 118. Al momento strada chiusa all’intersezione con via Pontevecchio.