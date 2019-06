Imperia. Scontro tra una Ford Fiesta guidata da un giovane e uno scooter nella serata di oggi in regione Marte a Porto Maurizio. Un 55enne alla guida del mezzo a due ruote è stato trasportato da un ambulanza della Croce Bianca in Ospedale in codice giallo lamentando un dolore alla clavicola.

Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte della Polizia municipale. Regione Marte e in generale tutta la zona di Caramagna non sono nuovi a episodi di questo tipo.

I residenti lamentano l’assenza (in certi punti completa) di segnaletica verticale e orizzontale e l’abitudine di chi vi transita, in particolare lungo la nuova bretella a spingere sull’acceleratore.