Imperia. «La figura del Battista è molto attuale, è un testimone anche scomodo. La fede diventa scomoda di questi tempi. Noi dobbiamo cercare per quanto è possibile di imitarlo».

Con queste parole don Ennio Bezzone, parroco della Basilica di San Giovanni rivolge il suo saluto agli onegliesi in occasione della festività patronale.

Stamattina alle 11 vescovo della dicocesi di Albenga -Imperia monsignor Guglielmo Borghetti celebrerà il Pontificale, alle 17.30 sono in programma in programma i Vespri e a seguire la solenne processione delle Confraternite per le vie del centro.