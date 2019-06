Imperia. Il cassiere della Compagnia di Via Carducci per un attimo ha esultato quando dal cestino delle offerte per l’Infiorata domenica pomeriggio è spuntata una banconota da 50 rubli.

Al cambio, però, sono risultati 70 centesimi di euro.

«Li terremo per ricordo di questa edizione – dice un volontario della Compagnia - visto che farli cambiare costerebbe molto di più di commissioni bancarie. Comunque ringraziamo l’omonimo donatore, magari per lui e lei sono una cifra significativa nel suo paese».