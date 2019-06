Imperia, raddoppiano le aperture settimanali di Villa Grock

Imperia. Le aperture settimanali di Villa Grock “raddoppiano”. Fino a settembre, per far fronte a un flusso di visitatori sempre crescente, l’Amministrazione provinciale guidata dal presidente Domenico Abbo, proprietaria della dimora imperiese in via Fanny Roncati Carli, ha deciso di aprire al pubblico la residenza del famoso clown svizzero anche il venerdì mattina, dalle 9 alle 12,30. E’ stato anche leggermente modificato il consueto orario di visita del lunedì pomeriggio, che a partire dal primo luglio prevede l’apertura dalle 15 alle 18.

La villa e il giardino, dal primo luglio, sono aperti il lunedì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 12,30. I gruppi di almeno 10 persone possono prenotare le visite nei giorni infrasettimanali e nei weekend (per prenotazioni si può scrivere all’indirizzo mail villagrock@provincia.imperia.it).