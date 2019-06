Imperia. Sabato primo giugno in tanti hanno festeggiato la festa dell’affido familiare, circa 380 persone iscritte sui percorsi verde e giallo, e qualcuno ha voluto premiare il nostro primo Trail delle Ginestre partecipando alla corsa competitiva.

Anche l’estate si è unita alle persone, regalando un pomeriggio di sole strepitoso, come solo la Riviera dei Fiori può offrire. Un cielo azzurro intenso, aria profumata di fiori, e il tanto atteso sole caldo a scaldarci, lungo il percorso i volontari si sono prodigati ai punti ristoro. Gli organizzatori ringraziano: Pro Loco di Sant’Agata – Amici del Santuario – Pro Loco di Montegrazie – Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – Croce Rossa Italiana, sez. Imperia – Croce Bianca sez. Imperia – Vigili del Fuoco sez. Imperia – Associazione AGA Imperia – Rotaract Partner del Rotary Distretto 2032, Imperia – gruppo Scout Imperia 1 e 2 e a tutti i volontari dell’Associazione Progetto Famiglia.

Tutti questi volontari sono stati il motore instancabile della festa dell’affido familiare, persone che donano il loro tempo e le loro energie per organizzare l’accoglienza, pulire i sentieri e assistere i partecipanti.

Alla cena nell’uliveto, preparata dall’associazione Ineja c’è – Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, hanno servito circa 480 persone. Gli organizzatori ringraziano a chi ha voluto partecipare a questa raccolta fondi per la Casa Famiglia Pollicino e la Sala Musicale Noi che offre corsi gratuiti di musicoterapia a bambini in affido e/ o con disabilità. “Tutti quanti, volontari e partecipanti, avete dato un senso al nostro slogan: per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio“.