Imperia, programma ricco di eventi e appuntamenti per la giornata dedicata a San Giovanni

Imperia. E’ arrivata la tanto attesa giornata dedicata a San Giovanni: il 24 giugno. Il Comitato ha preparato per oggi un programma speciale ricco di eventi e di appuntamenti per trascorrere assieme una festa speciale. Tra musica, buona cucina, cultura e fuochi d’artificio oggi i 120 volontari di Ineja si supereranno.

La giornata inizia alle 19 con l’apertura dello spazio di Agia Liguria (Associazione Giovani Imprenditori Agricoli Liguria) esposizione dei prodotti delle aziende associate ed informazione sulla loro attività.

Alle 19,30 sarà il momento del galà con show a tema “Footloose“ a cura della palestra Fitness & Danza by Creativa di Imperia. Ricordate l’abbigliamento: a tema! Alle ore 20,00 dimostrazione di voga sportiva (regata finale) promossa dagli allievi dell’Istituto Nautico A. Doria di Imperia, con l’impiego dei due “gozzi” tipiche imbarcazioni a remi (bacino acqueo porto di Oneglia/molo lungo)

Il grande spettacolo pirotecnico dei Fuochi d’artificio presentato dalla ditta Martarello è invece fissato per le 23 sul bacino portuale banchina di Oneglia / spianata Borgo Peri. E la serata non finisce qui: ai giochi pirotecnici si aggiunge la musica house dalle ore 24.00 con la serata Fahrenight – Dust off preview – Fireworks set – Pierre b2b Jimbo. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ineja.it.