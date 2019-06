Imperia, primi provvedimenti di Daspo Urbano in provincia emessi dal questore Cesare Capocasa

Sanremo. Il questore di Imperia Cesare Capocasa ha emesso i primi due provvedimenti di Daspo Urbano in provincia nei confronti di due giovani cittadini romeni che erano già stati colpiti da sanzioni amministrative e ordini di allontanamento emanati dalla polizia municipale di Sanremo.

Il primo, già denunciato per disturbo alle persone, è stato sanzionato e allontanato una prima volta dai giardini dell’ex parco delle Carmelitane, dove stava bivaccando, nonostante i cancelli fossero chiusi, e una seconda volta in piazza Colombo, stazione degli autobus di linea, dove chiedeva, in modo molesto, l’elemosina. Il secondo romeno colpito da Daspo Urbano, invece, era stato denunciato in passato per disturbo alle persone: la prima volta in via Matteotti perché, seduto a terra chiedeva l’elemosina e ostruiva il passaggio alle persone. La seconda dai giardini dell’ex parco delle Carmelitane, dove aveva installato una tenda da campeggio.

Con il provvedimento di Daspo Urbano previsto dal cosiddetto ‘decreto Salvini’, il questore ha vietato ai due soggetti l’accesso in quelle zone e nelle immediate vicinanze per un periodo di sei mesi, con l’avvertimento che la violazione del divieto di accesso è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno.