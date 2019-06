Imperia, porta a porta Mezzera: «Sensibilizzare i turisti, altrimenti alla Marina saremo sommersi dai sacchetti»

Imperia. L’ex capogruppo del Pad in consiglio comunale Gianfranca Mezzera, attraverso la pagina Facebook “Mugugni di Ineja e du Portu” fondata da Piero Di Meo lancia l’allarme spazzatura alla Marina di Porto Maurizio.

«Questa mattina -scrive la Mezzera – mi è successo un fatto che intendo raccontare per portare all’attenzione di tutti.. Alla Marina di Porto Maurizio ho visto sacchetti della spazzatura con dentro ogni genere di prodotti, abbandonati per strada alcuni vicino al centro di raccolta altri no. Ho incontrato un signore che stava per lasciare un sacchetto. Gli ho detto che il suo comportamento non era corretto. Lui gentilmente mi ha spiegato di essere un turista che ha affittato un alloggio alla Marina. Di non essere a conoscenza della nuova gestione della spazzatura e comunque di non avere i mastelli per far fronte alla differenziata».

«Ora – conclude Gianfranca Mezzera – bisognerebbe sensibilizzare i proprietari degli alloggi che affittano ai turisti che spieghino loro il nuovo regolamento e in particolare che ritirino i mastelli in modo che i loro inquilini possano adeguarsi al nuovo sistema. Altrimenti quest’estate alla Marina saremo sommersi dai sacchetti lasciati un po dappertutto».