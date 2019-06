Imperia, Popolo della Famiglia: «Ripartiamo dai bisogni delle famiglie»

Imperia. «In Liguria passeremo un’estate di presenza nei territori pronti a raccogliere tutte le emergenze più gravi, a partire dal lavoro e dalle difficoltà ad arrivare a fine mese, che attanagliano le famiglie liguri. L’obiettivo è essere presenti alle prossime elezioni regionali con il nostro simbolo per mettere al primo posto dell’agenda regionale il sostegno alla famiglia e alla vita. Questa regione merita una vera e propria politica fiscale e di welfare a misura di famiglia» – afferma Mirko De Carli, coordinatore nazionale alta Italia del PdF, presente all’incontro Regionale svoltosi a Genova l’11 giugno.

Continuano poi Angelo Pintus e Nino Iraci, responsabili del Popolo della Famiglia Liguria: «Lavoreremo intensamente per crescere come presenza soprattutto nei comuni che andranno al voto nel 2020. C’è bisogno di un partito che raccolga il grido di dolore di tante mamme e papà che non hanno mai ricevuto nessun sostegno nel loro “fare famiglia” da parte della politica locale e nazionale».

Il Popolo della Famiglia Liguria, già presente con i propri circoli e militanti nelle principali città della regione, continuerà anche a radicarsi attraverso nuove sezioni locali a un fattivo dialogo con l’associazionismo, cattolico e non, presente in questo splendido territorio.